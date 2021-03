Alex Sandro: Â«Scudetto? Vogliamo vincerle tutte. Un solo pensieroÂ»

Alex Sandro: «Scudetto? Vogliamo vincerle tutte. Un solo pensiero»

Condividi questo articolo

Alex Sandro Juventus

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”. Il difensore della Juventus ha sottolineando come l’eliminazione dalla Champions League non cambi nulla riguardo alla voglia di contendere lo Scudetto all’Inter fino alla fine.

NESSUN PATTO – Alex Sandro è chiaro: lo Scudetto è un obiettivo della Juventus fin dal primo giorno della stagione. Il difensore bianconero ha smentito che ci sia dunque stato un patto soltanto dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto per puntare al campionato. Queste le sue parole, con un chiaro messaggio all’Inter capolista: «Proveremo a fare il nostro meglio e vincere tutte le partite. È dall’inizio che vogliamo vincere il campionato, non è che abbiamo fatto un patto adesso dopo l’eliminazione dalla Champions League. Non è cambiato nulla, nemmeno la nostra mentalità. Abbiamo ancora tante partite e quindi le dobbiamo vincere tutte. Questo è il nostro unico pensiero».