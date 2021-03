Lazio-Torino, no 3-0 a tavolino. Il Giudice Sportivo rinvia alla Lega Serie A

Il Giudice Sportivo ha deciso su Lazio-Torino: la partita si dovrà giocare. Niente 3-0 a tavolino quindi, dopo che dieci giorni fa i granata (prossimi avversari dell’Inter domenica) non si erano potuti presentare per il focolaio. Ora la palla passa alla Lega Serie A.



LA DECISIONE – Il Giudice Sportivo non applica la perdita della partita a tavolino per il Torino, in relazione alla sfida con la Lazio dello scorso 2 marzo. Di conseguenza non c’è nemmeno il punto di penalizzazione in classifica per mancata presentazione. I granata sono rimasti in quarantena domiciliare dal 23 febbraio per sette giorni, valida sino a tutto il 2 marzo. Complici tre atti della ASL di Torino sussiste la fattispecie di forza maggiore, prevista dal protocollo. Si tratta quindi della stessa situazione di Juventus-Napoli, peraltro oggi di nuovo rinviata (vedi articolo). Ora dovrà essere la Lega Serie A a definire una data per il recupero, che non potrà avvenire prima del 7 aprile.