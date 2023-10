Agresti «Barella e Frattesi campioni ma il fenomeno è da un’altra parte!»

In merito a Inghilterra-Italia Stefano Agresti esprime il proprio giudizio sugli interisti Barella e Frattesi, mettendoli a confronto con uno degli avversari della sfida.

FENOMENO – Stefano Agresti non è d’accordo con un ascoltatore di Radio Sportiva che apprezza particolarmente l’operato in Nazionale dei due interisti Nicolò Barella e Davide Frattesi. Di seguito le parole del giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Mi sembra che nell’organico azzurro di fenomeni non ne abbiamo. Anzi, mi sembra che in Inghilterra-Italia i fenomeni fossero dall’altra parte. Soprattutto uno, che aveva il numero dieci. Infatti poi si è visto quanto abbia fatto la differenza. Jude Bellingham oggi è obiettivamente un fenomeno e probabilmente è il calciatore più forte del mondo in questo momento. Un giocatore devastante. I nostri sono ottimi centrocampisti. Barella e Frattesi sono dei campioni, ma in quella partita il fenomeno era un altro».