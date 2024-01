Agoumé subito convocato dal Siviglia, ma perde con l’Alaves! Beffa finale

Agoumé è stato ingaggiato qualche giorno fa in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto per l’Inter) dal Siviglia, che lo ha subito convocato per la sfida casalinga contro l’Alaves. Purtroppo per lui, però, la prima sfida è terminata con una sconfitta per 2-3 in favore degli ospiti. Il 21enne francese, però, non è stato impiegato.

SCONFITTA – Comincia male l’esperienza di Lucien Agoumé col Siviglia, cioè con una sconfitta per 2-3 in casa contro l’Alaves. Il giovane francese ceduto dall’Inter è stato subito convocato per la sfida a pochi giorni dall’annuncio ufficiale, anche se non ha avuto chance di entrare. La partita si mette subito male per il Siviglia, sotto di ben due gol nel primo tempo con le reti di Tenaglia e Garcia. La squadra allenata da Sanchez Flores riesce a recuperare il risultato nel secondo tempo con le reti di Mir e Ocampos da calcio di rigore. La beffa arriva al novantesimo, con la rete di Duarte che decide la partita. Continua il momento negativo del Siviglia in questa stagione e alla terza sconfitta consecutiva, a quota sedici punti in classifica. Chissà se nelle prossime partite Agoumé avrà modo di fare il suo esordio ufficiale. Con l’obiettivo di dare una mano agli spagnoli.