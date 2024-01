Agoumé, pronti via col Siviglia! Arruolato per la sfida all’Alavés

Arrivato da poco dall’Inter al Sivigilia, per Lucien Agoumé è già il momento di indossare la sua nuova maglia. Disponibile, infatti, per la sfida di questa sera alle 21 contro l’Alavés.

ARRUOLATO – Subito pronto per il Siviglia Lucién Agoumé, trasferitosi in Spagna in prestito dall’Inter proprio nel corso della settimana. Non sarà però in campo da titolare: presenza in panchina per lui, anche se non è escluso che possa subentrare a gara in corso nella gara contro l’Alavés in programma alle 21.