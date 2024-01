Carlos Augusto, primo ritorno a Monza! Inter valuta la sua posizione

Prima volta di Carlos Augusto a Monza, dopo il suo passaggio all’Inter la scorsa estate. Non la prima in assoluto, va detto, dal momento che già nella gara di andata – a San Siro – era sceso in campo. Ma domani sera sarà la prima nel suo ex stadio, anche se si valuta la sua posizione da titolare.

RITORNO – Carlos Augusto torna a Monza. L’esterno sinistro arrivato all’Inter la scorsa estate sarà il grande ex atteso dal pubblico di casa, davanti al quale giocherà per la prima volta da avversario. Resta da capire, però, se Simone Inzaghi deciderà di schierarlo dal primo minuto. Carlos Augusto è infatti partito da titolare nelle ultime gare, complice il problema muscolare di Federico Dimarco, il quale però è ora abile e arruolabile. Facile pensare, dunque, che sarà proprio quest’ultimo a partire da titolare, anche se difficilmente sarà in grado di reggere tutti e 90 i minuti della partita. Carlos Augusto, quindi, scalda i motori e si tiene pronto a subentrare. In quello stadio che lo ha visto protagonista e lo ha portato a conquistarsi la casacca dell’Inter.