Agoumé e Satriano, il Brest vince in trasferta: 90′ solo per uno dei due

Giornata vincente per Lucien Agoumé e Martin Satriano, che con il Brest conquistano uno 0-1 sul campo del Metz. 90′ solo per il francese.

VITTORIA ESTERNA – Seconda vittoria di fila per il Brest, che con uno 0-1 sul campo del Metz ultimo in classifica conquista tre punti che legittimano l’undicesimo posto in classifica della squadra. A decidere è la rete di Belaili al minuto 27. Per quanto riguarda i due dell’Inter in prestito, 90′ solo per Lucien Agoumé che parte titolare e resta in campo fino all’ultimo. Mezz’ora invece per Martin Satriano, entrato al 62′ al posto di Mounié, senza riuscire però a trovare la via del gol.