Cuadrado salta Sassuolo-Juventus: infortunio da valutare anche in ottica Inter

Cuadrado è costretto a fermarsi per infortunio. Un infortunio ancora tutto da valutare in casa Juventus. Intanto niente trasferta in casa del Sassuolo per il colombiano, che sicuramente farà di tutto per esserci contro l’Inter in Finale di Coppa Italia

STOP LAST MINUTE – Da Torino si apprende che Juan Cuadrado non sarà protagonista del monday night in programma a Reggio Emilia. L’esterno colombiano non è stato convocato da Massimiliano Allegri per Sassuolo-Juventus (lunedì 25 aprile alle ore 20:45, ndr). La Juventus comunica che Cuadrado, durante la seduta di allenamento di oggi pomeriggio, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Infortunio che verrà valutato proprio domani. I tempi di recupero di Cuadrado interessano tanto alla Juventus quanto all’Inter in vista della Finale di Coppa Italia in programma a Roma l’11 maggio. Poco più di due settimane a Juventus-Inter, Cuadrado ci sarà?