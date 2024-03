Acerbi schiaccia gli incubi: pure l’Inter convinta! Sfogo e silenzio − CdS

Alla fine la Giustizia sportiva ha dato ragione a Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato assolto. Per lui nessuna giornata di squalifica sul caso Juan Jesus. Il Corriere dello Sport sottolinea la sua fermezza e lo sfogo in famiglia.

SILENZIO E SFOGO − Assolto Acerbi, che può tirare un bel sospiro di sollievo dopo giorni e settimane da incubo. L’eventuale condanna, infatti, avrebbe dato un durissimo colpo alla sua carriera ma anche alla sua immagine. Il difensore avrebbe sicuramente detto addio alla Nazionale e all’Inter e a 36 anni probabilmente già anche al calcio. Ma la Giustizia Sportiva gli ha dato ragione. Acerbi non è colpevole e può ritornare subito a disposizione di Inter e Italia. Sia il Giudice Sportivo che poi il suo stesso club si sono convinti della fermezza di Acerbi, il quale durante questi giorni concitati non ha mai mancato la sua versione dei fatti. Sin dal lunedì mattino in ritiro con Spalletti, che il pomeriggio in stazione a Milano, il difensore ha sempre ribadito la linea del non razzismo e del malinteso. Ha vinto lui. Sia il giocatore che l’Inter hanno optato per il silenzio. Chi invece si è sfogata è stata la moglie di Acerbi, che su Instagram ha risposto a tono a chi nelle ultime ore aveva insultato e minacciato anche la sua famiglia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno