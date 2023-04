Zanetti: «Partita preparata bene, ci dispiace! Inter grande squadra»

Paolo Zanetti ha commentato la sconfitta dei suoi ragazzi contro l’Empoli. Il tecnico si è detto dispiaciuto per la partita e ha confermato che l’Inter è una grandissima squadra

INTER GRANDE SQUADRA – Ecco il commento di Paolo Zanetti ai microfoni di Sky riguardo alla sconfitta dell’Empoli contro l’Inter: «Penso che la partita sia stata preparata bene. I ragazzi mi hanno dato le risposte che volevo. Venivamo da una partita dove avevamo sbagliato l’approccio. Oggi incontravamo una grandissima squadra, abbiamo fatto di tutto per controbattere l’Inter. Le giocate dei singoli hanno fatto la differenza. Ci siamo allungati per tentare di recuperare e quando lo fai rischi tanto con queste squadre. Quello che fanno gli altri non ci deve interessare. L’importante è il percorso, fatto di 38 partite. Se faremo i punti che dovremo fare riusciremo a fare l’impresa. Dobbiamo essere bravi a essere lucidi e non perdere di vista le nostre qualità. Oggi per gran parte del primo tempo abbiamo concesso poco e abbiamo avuto le nostre occasioni, dobbiamo essere un po’ più precisi. Dobbiamo continuare a giocare e fare bene le nostre idee. L’unica preoccupazione che ho è che i miei ragazzi perdano fiducia. Normale che quando si sta per 31 partite si sta lontano dalla zona rossa è tutto molto più tranquillo, ora però potrebbe sopraggiungere la paura che non dobbiamo avere».