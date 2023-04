Inzaghi: «Inter, ora vincerne tante. Classifica? Ci siano tempi celeri!»

Per Inzaghi c’è anche la conferenza al termine di Empoli-Inter 0-3. Dalla sala stampa del Castellani l’allenatore ha parlato in maniera positiva della prestazione della squadra.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Empoli-Inter.

I due gol di Lukaku cosa significano? Può essere lui l’uomo determinante nel finale di stagione?

Lui è un uomo importantissimo per noi, l’avevamo preso per giornate così. Poi purtroppo ha avuto un problema serio che non aveva mai avuto prima, però sta mettendo un impegno folle per tornare il Lukaku che conosciamo. Aveva già dato segnali, vedi i gol con Porto e Benfica, deve continuare così come tutti gli altri attaccanti che mi danno la possibilità di scegliere e di tenere tutti sul pezzo.

Il primo tempo sembrava simile ad altre partite dove poi si sono persi punti. Poi cos’è cambiato?

A parere mio la partita è stata fatta subito bene, con predominio e voglia di dominare la gara. Chiaramente nel primo tempo troppo lenti e abbiamo subito due ripartenze, poi nel secondo ci siamo mossi bene e abbiamo vinto meritatamente. Sappiamo che dobbiamo vincerne tante, perché in campionato siamo in ritardo.

Inzaghi, cosa cambia dopo la restituzione dei punti alla Juventus?

Io guardo la classifica attuale, come era prima. Se la Juventus dovesse vincere andrebbe seconda, chiaramente servono tempi celeri e abbiamo bisogno di certezze. Sappiamo che così è difficile per tutti, ma credo sia difficile anche per la Juventus stessa.

La presenza dei dirigenti a Empoli è un segnale della vicinanza nei confronti dell’Inter?

Nei miei venti mesi sono sempre con noi, in trasferta e ad Appiano Gentile. La cosa importante da dire è che non si cercano mai colpevoli, ma solo soluzioni.