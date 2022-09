Viktoria Plzen-Inter 0-2, dominio e prima vittoria! Dumfries chiude

Termina sul punteggio di 0-2 Viktoria Plzen-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1 (vedi report).

PRIMA VITTORIA – L’Inter torna subito in campo dagli spogliatoi con la voglia di siglare il raddoppio: al 48′ girata di testa su punizione dalla sinistra, grande intervento di Stanek che evita il gol con un’altra parata su tocco di Milan Skriniar. Poco dopo, al 49′, il portiere dei cechi si ripete nuovamente, questa volta su un tentativo di Edin Dzeko da fuori area. L’episodio che cambia definitivamente le sorti della partita arriva al 61′, quando Bucha entra in ritardo su Nicolò Barella con un intervento pericoloso: prima il direttore di gara mostra il giallo, ma cambia con il rosso dopo aver rivisto l’episodio al VAR. È il preludio allo 0-2 dei nerazzurri: al 71′ Edin Dzeko giostra bene una ripartenza, appoggio a Denzel Dumfries che tutto solo sulla destra controlla e con un diagonale chiude definitivamente i giochi. 0-2 il risultato finale, primi tre punti per l’Inter di Inzaghi in Champions League.

Viktoria Plzen-Inter, il risultato finale della seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Viktoria Plzen-Inter 0-2

Gol: Dzeko al 20′, Dumfries al 71′