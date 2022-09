Viktoria Plzen-Inter 0-1 al 45′: dominio totale! Di Dzeko il primo in Europa

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Viktoria Plzen-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui in Repubblica Ceca.

DOMINIO NERAZZURRO – Solo Inter in questo primo tempo della gara contro il Viktoria Plzen. Nonostante le poche occasioni nitide create, è stato totale il controllo sulla partita da parte dei nerazzurri. Un dominio concretizzato al 20′, quando Joaquin Correa protegge palla in area dopo un cross dalla destra, tocco per Edin Dzeko che di piatto trova l’angolino che vale lo 0-1, nonché il primo gol europeo di questa stagione per la squadra di Simone Inzaghi. Nel finale doppia grandissima occasione in ripartenza: prima Edin Dzeko si fa respingere la conclusione dal portiere e sulla respinta è la difesa a salvare sulla conclusione di Mkhitaryan. Finisce così 0-1 il primo tempo della gara di Plzen.

Viktoria Plzen-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Viktoria Plzen-Inter 0-1

Gol: Dzeko al 20′