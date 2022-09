Conte e Perisic, serata amara mentre l’Inter vince: KO a Lisbona!

Serata amara per Antonio Conte e Ivan Perisic, mentre l’Inter conquista la vittoria contro il Viktoria Plzen. Nella sfida contro lo Sporting Lisbona in trasferta, infatti, arriva una sconfitta per 2-0.

BEFFA NEL FINALE – Sconfitta pesante per il Tottenham di Antonio Conte e Ivan Perisic in trasferta con lo Sporting Lisbona. Mentre l’Inter vince sul campo del Viktoria Plzen, i due ex nerazzurri crollano per 2-0. La squadra portoghese conquista una vittoria nel finale, trovando prima il gol dell’1-0 al 90′ con Paulinho e poi chiudendo i giochi al 93′ con Arthur Gomes.