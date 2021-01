Udinese-Inter, sciolto il ballottaggio a sinistra: la formazione replica – Sky

Young – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Udinese-Inter prenderà il via alle 18. Fra poco più di un’ora usciranno le formazioni ufficiali e Sky Sport segnala come sia stato sciolto l’ultimo ballottaggio.

TUTTO DEFINITO – Per Udinese-Inter la formazione di Antonio Conte dovrebbe essere la stessa vista contro la Juventus domenica scorsa. Il ballottaggio sulla fascia, tra Ashley Young, Matteo Darmian e Ivan Perisic, per Sky Sport l’ha vinto l’inglese. Sul resto non c’erano dubbi, con difesa e attacco indiscutibili. A centrocampo giocano Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, pur essendo diffidati. Con loro Arturo Vidal, reduce dai primi due gol consecutivi in nerazzurro. Pronto a subentrare dalla panchina Alexis Sanchez, il grande ex. Questa la probabile formazione di Udinese-Inter per Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.