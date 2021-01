Capello: Â«Conte ha capito come far giocare l’Inter. Non una sorpresaÂ»

Capello: «Conte ha capito come far giocare l’Inter....

Capello: «Conte ha capito come far giocare l’Inter. Non una sorpresa»

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Capello ha parlato a Sky Sport dell’Inter in vista della partita contro l’Udinese. Secondo lui Conte, dopo un anno e mezzo, è riuscito a trovare la quadratura della squadra e per questo motivo ritiene che i nerazzurri siano favoriti.

I PRESCELTI – Fabio Capello non ha dubbi: «Per me è la favorita da inizio anno, quindi non è una sorpresa l’Inter. Si parlava di acquisti di certi giocatori, perché non sono completi e ci sono rose più ampie: discussione datata. La squadra di Antonio Conte ha più personalità e qualità, Conte ha capito cosa fare. Va a pressare quando deve pressare e, quando gli avversari vengono avanti, riparte in contropiede perché ha giocatori di grande qualità. Soprattutto, quando metti la palla in area di rigore, c’è sempre il pericolo. È una squadra che Conte ha capito, dopo un anno e mezzo che la allena, come deve farla giocare: per me è la prima favorita in campionato. Anche se il Milan è una squadra che è cresciuta tantissimo nella convinzione e nella qualità del gioco».