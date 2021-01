Udinese-Inter, tutto pronto per la partita: maglia classica...

Udinese-Inter, tutto pronto per la partita: maglia classica alla Dacia Arena

Dacia Arena Udine

Per Udinese-Inter è tutto pronto per il calcio d’inizio, che arriverà alle ore 18. La società, attraverso l’account Twitter ufficiale, ha rivelato che scenderà in campo con la maglia classica. Qui le ultime sulla formazione di Conte.

TUTTO PRONTO – Mancano poco più di due ore al calcio d’inizio di Udinese-Inter, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Per l’ultima partita del girone d’andata nerazzurri in campo con la prima maglia. La società, via Twitter, segnala anche quattro dei probabili protagonisti: Romelu Lukaku, Arturo Vidal, Nicolò Barella e Achraf Hakimi.