Udinese-Inter 3-1, quinta di fila per i friulani. Nerazzurri irriconoscibili

Termina sul punteggio di 3-1 Udinese-Inter, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo alla Dacia Arena in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-1 (vedi report).

TERZO KO IN TRASFERTA – Terza sconfitta consecutiva in trasferta per l’Inter di Simone Inzaghi. Una prestazione irriconoscibile quella vista oggi alla Dacia Arena. Dopo l’1-1 del primo tempo i nerazzurri sembrano iniziare meglio, con una grande occasione per Denzel Dumfries al 52′ che vede però il suo colpo di testa finire alto sopra la traversa. Poco dopo gira però l’inerzia della partita, con i padroni di casa che prendono sempre più coraggio e iniziano il loro assalto alla porta di Handanovic. Ci va vicino Deulofeu al minuto 74 con una conclusione in diagonale che si spegne sul palo a Samir Handanovic battuto. È solo il preavviso però: lo spagnolo, infatti, al minuto 85 batte un calcio d’angolo dalla sinistra e Bijol di testa trova il colpo vincente che vale il 2-1. Non finisce qui. Al 93′ Arlan sfrutta una palla dalla destra e tutto solo insacca in tutto per il 3-1 finale. Quinta vittoria di fila per i friulani. In casa Inter, invece, è tempo di serie valutazioni.

Udinese-Inter, il risultato finale della settima giornata di Serie A

Udinese-Inter 3-1

Gol: Barella al 5′, aut. Skriniar al 22′, Bijol all’85’, Arslan al 90’+3