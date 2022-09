Statistiche Udinese-Inter: a Inzaghi solo la palla, i friulani comandano in attacco

Statistiche Udinese-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vengono sconfitti per 3-1 in trasferta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE UDINESE-INTER – L’Inter perde malamente in casa dell’Udinese con il punteggio di 3-1. L’autorete di Milan Skriniar e i gol firmati da Jaka Bijol e Tolgay Arslan decidono la sfida alla Dacia Arena. Risulta purtroppo inutile la prodezza di Nicolò Barella che aveva sbloccato l’incontro su calcio di punizione. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 57%. I friulani concludono 20 volte in totale contro le 14 degli ospiti (6 a 3 per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta).

ALTRI DATI – I padroni di casa battono 7 calci d’angolo, 4 gli uomini allenati da Simone Inzaghi. 3 offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, 1 per la squadra di Andrea Sottil e 2 per gli avversari. Partita che si chiude con 11 falli commessi a 13.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter resta ferma a 12 punti dopo 7 turni di Serie A, con 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte.