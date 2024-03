Thuram corre per una maglia da titolare, con ballottaggio – Sky

Notizia di giornata è il ritorno in gruppo per Marcus Thuram, che potrebbe addirittura ritrovarsi con una maglia da titolare in vista di Inter-Genoa. Secondo Matteo Barzaghi, non sono però da sottovalutare le quotazioni di Alexis Sanchez.

IN GRUPPO – Marcus Thuram continua a spingere per il recupero, dopo l’infortunio che lo ha costretto al forfait durante la gara degli ottavi di finale di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’attaccante dell’Inter ha lavorato oggi in gruppo per tutta la durata dell’allenamento. Ma la vera notizia è che, considerando che manca ancora l’allenamento di domani, il francese potrebbe anche scendere in campo da titolare lunedì in Inter-Genoa. Alexis Sanchez permettendo, le cui quotazioni per una maglia da titolare restano altissime.