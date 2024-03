Pavard e gli altri cinque che aspettano all’Inter: un dettaglio lo distingue

Pavard ha impiegato tempo zero a diventare uno dei nuovi idoli dei tifosi dell’Inter. Adesso il tempo rimasto fino al termine della stagione potrà essere utilizzato per eliminare lo “0” da una casella che vede anche altri cinque compagni di squadra coinvolti. Il francese “guida” il gruppo

ASPETTANDO GO… L – Le prime ventidue presenze di Benjamin Pavard in maglia Inter non hanno prodotto reti. Eccezion fatta per i due assist confezionati al capitano Lautaro Martinez, assoluto capocannoniere nerazzurro in questa stagione. Il difensore francese è ancora alla ricerca del suo primo gol “italiano” e ovviamente interista. Un obiettivo che rischia di diventare un’ossessione, visto che il calendario scorre e le occasioni diventano sempre meno. In ogni caso Pavard non è solo nella rosa di Simone Inzaghi a quota zero gol segnati. I giocatori di movimento della Prima Squadra a secco sono attualmente sei. Ciò che distingue il classe ’96 di Maubeuge è la titolarità. Sì, Pavard è l’unico titolare dell’Inter di Inzaghi ancora mai finito sul tabellino dei marcatori! Completano la lista le riserve Kristjan Asllani (23 presenze), Davy Klaassen (14), Juan Cuadrado (9), Stefano Sensi (4) infine Tajon Buchanan (2). In pratica il più giovane in rosa, gli ultimi due arrivati e due lungodegenti fuori da tempo, tra cui un esubero. Questo è motivo di “pressione” per Pavard, che adesso si sente quasi in dovere di regalarsi e regalare ai propri tifosi il suo primo storico gol con l’Inter. Chissà se la presenza numero ventitré in occasione di Inter-Genoa possa far sbloccare il numero 28 nerazzurro in Serie A, la fiducia non manca certo: Pavard ce la sta mettendo davvero tutta per festeggiare una rete dell’Inter in prima persona. Solo il gol può migliorare una prima stagione già eccezionale per tutto il resto.