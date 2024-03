Genoa, penultimo allenamento vista Inter: domani doppio impegno

Come l’Inter, anche il Genoa ha effettuato oggi il penultimo allenamento in vista della partita di lunedì. Come riporta una nota del club ligure, la squadra avrà poi la rifinitura prima della partenza in direzione Milano.

RIFINITURA E PARTENZA – Giornata di allenamento in casa Genoa, con il tecnico Alberto Gilardino al lavoro sugli ultimi dettagli in vista della sfida di lunedì in casa dell’Inter. Seduta mattutina con partitella a schemi ed esercizi tecnici e atletici per la squadra, che effettuerà domani la rifinitura. Poi prevista la partenza per Milano, dove lunedì andrà in scena il posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.