Udinese-Salernitana, solo 1-1 nella sfida salvezza: botta e risposta

Nello scontro salvezza Udinese-Salernitana, le due squadre non vanno oltre al pareggio. Un 1-1 firmato dal vantaggio di Tchaouna e dalla risposta di Kamara.

PAREGGIO SALVEZZA – Non vanno oltre al pareggio per 1-1 Udinese e Salernitana, che alla Dacia Arena decidono tutto nel corso del primo tempo. A passare in vantaggio sono gli ospiti, con Tchaouna che al 10′ trova la rete dello 0-1. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, però, arriva la beffa: al 45’+3, infatti, arriva il gol di Hassane Kamara a rispondere per l’1-1. Nella ripresa rischiano i padroni di casa, quando al 64′ Festy Ebosele prende il secondo cartellino giallo e finisce sotto la doccia in anticipo. Nonostante la superiorità numerica, però, la Salernitana non riesce a trovare il gol vittoria – andandoci però vicino quando Tchaouna si vede negare dal palo la doppietta personale – che regalerebbe ulteriori speranze nella corsa alla salvezza.