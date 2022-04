Spezia-Inter, Inzaghi cambia ancora formazione! Doppia novità all’ultimo – Sky

Per Spezia-Inter si attende l’ufficialità delle formazioni, ma secondo Sky Sport Inzaghi ha optato per un’ulteriore doppia novità. Rispetto all’aggiornamento di un’ora fa (vedi articolo) cambiano di nuovo le fasce.

FASCE STRAVOLTE – Spezia-Inter vedrà titolari sulle fasce Denzel Dumfries e Ivan Perisic, ossia i titolari. Lo annuncia Sky Sport, a pochi minuti dalle formazioni ufficiali, con una novità dell’ultimo momento da parte di Simone Inzaghi. Si pensava dovesse toccare a Matteo Darmian e Robin Gosens, con l’ex Atalanta che deve rinviare il suo debutto dal 1′. Perisic si è unito in un secondo momento al gruppo, essendo diventato di nuovo padre ieri. Conferma per il resto, con Joaquin Correa accanto a Lautaro Martinez e quindi panchina per Edin Dzeko. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Spezia-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.