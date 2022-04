Inter, Milan e Napoli, il calendario a confronto aggiornato con gli orari

Da circa un’ora la Lega Serie A ha reso noto il calendario della quintultima giornata e dei recuperi (vedi articolo), in attesa che Spezia-Inter faccia iniziare il turno di campionato. Ecco il programma aggiornato con le sfide rimanenti per le tre squadre in corsa per il titolo.

CALENDARIO INTER – 2ª A 66 PUNTI IN SERIE A

Spezia-Inter venerdì 15 aprile ore 19

Inter-Milan martedì 19 aprile ore 21 (ritorno semifinali Coppa Italia – andata 0-0)

Inter-Roma sabato 23 aprile ore 18

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile ore 20.15 (recupero 20ª giornata)

Udinese-Inter 1 maggio

Inter-Empoli 8 maggio

Coppa Italia – eventuale finale 11 maggio

Cagliari-Inter 15 maggio

Inter-Sampdoria 22 maggio

CALENDARIO MILAN – 1ª A 68 PUNTI IN SERIE A

Milan-Genoa venerdì 15 aprile ore 21

Inter-Milan martedì 19 aprile ore 21 (ritorno semifinali Coppa Italia – andata 0-0)

Lazio-Milan domenica 24 aprile ore 20.45

Milan-Fiorentina 1 maggio

Verona-Milan 8 maggio

Coppa Italia – eventuale finale 11 maggio

Milan-Atalanta 15 maggio

Sassuolo-Milan 22 maggio

CALENDARIO NAPOLI – 3ª A 66 PUNTI IN SERIE A

Napoli-Roma lunedì 18 aprile ore 19

Empoli-Napoli domenica 24 aprile ore 15

Napoli-Sassuolo 1 maggio

Torino-Napoli 8 maggio

Napoli-Genoa 15 maggio

Spezia-Napoli 22 maggio

Le partite senza orario devono avere ancora definita la data.