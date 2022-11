Spalletti prepara il ritiro del Napoli in Turchia, con una buona notizia

Nei prossimi giorni il Napoli di Luciano Spalletti partirà alla volta della Turchia per un mini-ritiro, utile a preparare la seconda parte della stagione. Una buona notizia per il tecnico, come riporta Massimo Ugolini di Sky Sport, che può contare su tutti i giocatori. Salvo quelli impegnati ai Mondiali.

RITIRO IN PROGRAMMA – L’Inter si prepara a volare a Malta, il Napoli si prepara a volare in Turchia. Mini-ritiro al caldo per entrambe le squadre, in vista dello scontro diretto di gennaio che darà il via alla seconda parte della stagione. Una buona notizia per Luciano Spalletti, che recupera Kvaratskhelia e Rrahmani. Quest’ultimo ancora a parte in allenamento, però, ma soltanto per motivi precauzionali. Il tecnico vuole averlo pronto per il ritiro, senza rischiare possibili ricadute.