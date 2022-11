Thuram attira gli occhi dell’Inter e non solo. Ma non quelli di Deschamps

Marcus Thuram è il grande sogno di mercato dell’Inter, ma non solo. L’attaccante francese sta mostrando ottime cose con la maglia del Borussia Mönchengladbach, ma apparentemente non abbastanza per il CT della Francia Didier Deschamps.

SOLO PANCHINA – Con la Francia già qualificata agli ottavi di finale e con un ampio turnover nella sfida contro la Tunisia, ci si aspettava che Marcus Thuram potesse avere la sua occasione di mettersi in mostra ai Mondiali. Invece Didier Deschamps non ha proprio visto l’attaccante del Borussia Mönchengladbach, che è rimasto in panchina per tutta la durata della sfida persa poi 1-0 dai transalpini. Questo, però, non cambia l’attenzione che c’è sul giocatore. L’Inter su tutti, che segue Thuram già da tempo. Ma anche dei grandi club europei, tra cui anche il Bayern Monaco.