Skriniar, serve un turno di pausa. Bastoni cambia Inter-Torino – TS

Nonostante fosse previsto un turno di riposo per lui, Milan Skriniar è comunque sceso in campo da titolare in Inter-Torino. Tuttosport non ci va leggero con il difensore slovacco, in difficoltà con Vlasic. Buon voto, invece, per la prestazione di Alessandro Bastoni.

RIPOSO NECESSARIO – Il precampionato di Milan Skriniar non è sicuramente stato dei più semplici. Tra la preparazione dopo l’infortunio con la Slovacchia in Nations League e le incessanti voci di mercato, il difensore non ha ancora trovato la condizione psicofisica migliore. Tanto che, dopo Inter-Torino, arriva un 5 per la sua prestazione. Anche e soprattutto a causa della difficoltà di contrastare i pericoli arrivati da Vlasic. Per quanto riguarda la difesa nerazzurra, un voto convincente lo prende invece Alessandro Bastoni. 6,5 per il giocatore, che cambia il volto dell’Inter dopo il suo ingresso in campo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino