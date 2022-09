Inter-Torino, Ayroldi bravo su Sanabria-Calhanoglu. Un solo difetto – TS

Convince la prestazione del direttore di gara Ayroldi in Inter-Torino. Tuttosport promuove con la sufficienza il suo arbitraggio, soprattutto per la decisione di tornare sui suoi passi nell’episodio tra Sanabria e Calhanoglu. Ma un difetto condiziona il giudizio sulla moviola.

SUFFICIENZA – Un sei per il direttore di gara Ayroldi secondo il quotidiano torinese. Specialmente per la bravura nel cambiare idea dopo il check al VAR sull’episodio principale di Inter-Torino. A inizio secondo tempo, infatti, Sanabria sbraccia e colpisce con il gomito Calhanoglu. Il direttore di gara mostra dapprima il rosso, ma poi – richiamato dalla sala VAR – torna sulla sua decisione e cambia la sanzione in un cartellino giallo. Tuttavia, la sua prestazione è macchiata da un difetto: troppi fischi anche su contatti sui quali si sarebbe potuto far giocare. Il che ha reso la partita ancor più lenta e noiosa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini