Inter, richiesta degli Zhang ritenuta eccessiva. Ma c’è fiducia – TS

Mentre sul campo l’Inter conquista la vittoria contro il Torino, fuori dal campo continuano a rincorrersi le voci del possibile passaggio di proprietà. La famiglia Zhang, secondo Tuttosport, chiede 1,2 miliardi di euro. Cifra ritenuta ancora eccessiva per il candidato compratore Vivek Ranadivé, anche se c’è fiducia.

RICHIESTA ECCESSIVA – 1,2 miliardi di euro. Questa la richiesta della famiglia Zhang per cedere l’Inter. Una cifra ritenuta eccessiva, anche dal nuovo candidato compratore Vivek Ranadivé. Ma di chi si tratta? Il quotidiano torinese Tuttosport fa un profilo del sessantaquattrenne indiano: proprietario dei Sacramento Kings in NBA, si tratta di un imprenditore, filantropo e magnate legato al mondo della tecnologia. Nonostante la spropositata richiesta economica degli Zhang per l’Inter, c’è fiducia. Oltre al tempo per trattare e trovare eventualmente una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna