Shakhtar Donetsk-Inter, allenamento di rifinitura: Correa e Vidal in gruppo

RIFINITURA – Shakhtar Donetsk-Inter andrà in scena domani pomeriggio alle 18:45, in vista della seconda giornata di UEFA Champions League, che l’Inter non deve assolutamente fallire. La notizia più confortate per Simone Inzaghi, oggi, è la presenza di Arturo Vidal, oltre che di Joaquin Correa nell’allenamento di rifinitura iniziato alle 10:30, prima di partire per Kiev. Il cileno sarà valutato proprio nel corso di questo allenamento in merito a una possibile convocazione. L’attaccante argentino, invece, molto probabilmente partirà con la squadra e dunque sarà convocato per la sfida di domani, già decisiva per il percorso in Europa. In allenamento presente anche il Primavera Mattia Sangalli. Unico assente Stefano Sensi.