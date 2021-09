Inzaghi “libera” Barella, e sulle fasce quattro frecce a disposizione – TS

Barella ha avuto un impatto devastante in questo campionato. Secondo TuttoSport oggi in edicola, il centrocampista adesso è più libero di giocare con Inzaghi. E sulle fasce, invece, quattro frecce (e tutte funzionali) a disposizione del tecnico.

DEVATANTE – Barella, il miglior centrocampista dello scorso campionato, anche quest’anno ha avuto un impatto devastante in Serie A. La corsa è la solita, ma come evidenzia il quotidiano torinese oggi in edicola, la qualità sembrerebbe essere aumentata, come se con Inzaghi fosse più libero di alcune catene tattiche rispetto la guida Conte. Adesso è più un Barella in versione Nazionale, cioè che inventa e si inserisce, ma la stanchezza che aveva accusato nella seconda fase dell’Europeo è ormai superata.

QUATTRO FRECCE – Fra le note migliori per Simone Inzaghi, ci sono sicuramente le prestazioni dei quattro giocatori a disposizione sulle fasce. Il tecnico ha quattro elementi interscambiabili che stanno dando a turno un grande contributo tra gol e assist: Darmian e Dumfries a destra, Perisic e Darmian a sinistra.

