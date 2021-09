Pistocchi: «Inter, linea difensiva spesso non corretta. Così non va»

Maurizio Pistocchi ha detto la sua sulla difesa dell’Inter di Simone Inzaghi parlando dei numeri e dell’errore sul gol dell’1-1 dell’Atalanta.

TWEET – Queste le parole da parte di Maurizio Pistocchi tramite il proprio account Twitter riguardo la difesa dell’Inter di Simone Inzaghi. “Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan Atalanta e Torino – ha sottolineato il giornalista –. La linea difensiva spesso non è corretta: sul gol di Malinowskji, Skriniar non esce alto e lascia spazio e tempo per la conclusione. Così non va“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi