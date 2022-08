Serie A, oggi altri quattro anticipi: Juventus-Roma big match, le partite

La terza giornata di Serie A è cominciata malissimo per l’Inter, battuta ieri 3-1 dalla Lazio. Oggi altri quattro anticipi, con Juventus-Roma che spicca sulle altre e si gioca alle 18.30 come Cremonese-Torino. In serata il Milan, fra una settimana avversario nel derby.

SERIE A 2022-2023 – 3ª GIORNATA

Cremonese-Torino sabato 27 agosto ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, streaming DAZN

Juventus-Roma sabato 27 agosto ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Milan-Bologna sabato 27 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Spezia-Sassuolo sabato 27 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Salernitana-Sampdoria domenica 28 agosto ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Verona-Atalanta domenica 28 agosto ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Napoli domenica 28 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Lecce-Empoli domenica 28 agosto ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Monza-Udinese 1-2 32′ Colpani (M), 36′ Beto, 77′ Udogie

Lazio-Inter 3-1 40′ Felipe Anderson, 51′ Lautaro Martinez (I), 75′ Luis Alberto, 86′ Pedro

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 7 *

Napoli 6

Roma 6

Inter 6 *

Juventus 4

Milan 4

Atalanta 4

Fiorentina 4

Torino 4

Udinese 4 *

Sassuolo 3

Spezia 3

Bologna 1

Empoli 1

Salernitana 1

Sampdoria 1

Verona 1

Cremonese 0

Lecce 0

Monza 0 *

* una partita in più