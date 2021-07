Serie A 2021-2022 senza ‘spezzatino’: ecco gli slot orari del campionato

L’Assemblea di Lega di ieri ha definito gli slot orari della prossima Serie A, che prenderà il via fra cinquanta giorni esatti. Non è passata l’opzione “spezzatino”, ossia tutte le gare a orari diversi (vedi articolo). Ecco come sarà il programma standard di giornata.

SERIE A – SLOT ORARI STAGIONE 2021-2022

– una partita venerdì (o lunedì) alle ore 20.45 *

– una partita sabato alle ore 15

– una partita sabato alle ore 18

– una partita sabato alle ore 20.45 *

– una partita domenica alle ore 12.30 *

– tre partite domenica alle ore 15

– una partita domenica alle ore 18

– una partita domenica alle ore 20.45

* partite trasmesse in diretta TV da Sky oltre che da DAZN