VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Torino-Inter 1-2 (27/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-2 in casa del Torino del 14 marzo 2021.

ANCORA OTTO – Alla giornata 27 della Serie A 2020/21 l’Inter raggiunge sé stessa. I nerazzurri si impongono infatti per 1-2 in casa del Torino, vincendo l’ottava gara consecutiva nel girone di ritorno. Pareggiando così il filotto del girone d’andata, avviato proprio col pazzo 4-2 contro i granata (vedi video). La gara del 14 marzo non rientra nella categoria thriller, ma i nerazzurri devono ugualmente sudare per ottenere i tre punti. Succede tutto nel secondo tempo, col vantaggio di Romelu Lukaku al 62′, su calcio di rigore. Al 70′ si accende una mischia nell’area degli ospiti, che risolve Antonio Sanabria insaccando il pareggio. A firmare la vittoria ci pensa tuttavia Lautaro Martinez, che come all’andata segna il gol finale. All’85’, su un cross di Alexis Sanchez dalla destra, il Toro trova una splendida girata di testa nell’area granata, che non lascia scampo a Salvatore Sirigu. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.