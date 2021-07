Raspadori, Sassuolo interessato ai Primavera dell’Inter e non solo: il piano – CdS

Raspadori piace all’Inter e non è un segreto. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, i nerazzurri avrebbero un vero e proprio piano per arrivare al giovane centravanti.

IL PIANO – Raspadori, Inter e Sassuolo continuano a dialogare per il giovane centravanti ancora impegnato con l’Italia a Euro2020. La dirigenza nerazzurra cerca un canale preferenziale per bruciare la concorrenza, anche a costo di lasciarlo ancora un anno a maturare a Sassuolo. Ai neroverdi piacciono i giovani Primavera dell’Inter (su tutti Satriano, ma anche Oristanio e Casadei), ma attenzione alla pista che potrebbe portare Zinho Vanheusden al Sassuolo, soprattutto dopo la cessione di Marlon.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

