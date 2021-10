Sensi, ritorno parziale in gruppo. In allenamento presenti anche gli italiani – CdS

L’Inter ieri ha ripreso gli allenamenti, anche con Barella, Bastoni e Dimarco. La notizia per Inzaghi secondo il Corriere dello Sport, è il recupero parziale di Sensi.

IN ALLENAMENTO – L’Inter nella giornata di ieri ha ripreso gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. In allenamento c’erano anche Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco, subito in gruppo. Oggi è atteso il rientro anche di altri nazionali, come nel caso di Edin Dzeko. La buona notizia per Inzaghi è il ritorno parziale in gruppo di Stefano Sensi, che sta ormai recuperando la condizione migliore dopo l’infortunio al collaterale del ginocchio destro. Difficile che possa essere già a disposizione sabato, ma in vista dei prossimi impegni i nerazzurri avranno sicuramente una risorsa in più.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua