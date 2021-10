Lautaro Martinez a Roma solo venerdì, subito in campo contro la Lazio? – CdS

Lautaro Martinez ha chiaramente recuperato dal problema fisico, ma la situazione in classifica non fa dormire in sogni tranquilli il tecnico Scaloni che difficilmente farà a meno del “Toro” in vista della sfida contro il Perù. Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport, avrà a disposizione l’argentino solo sabato.

LA SITUAZIONE – Niente ammonizione per Lautaro Martinez e dunque, niente rientro in Italia anticipato. L’Argentina è seconda nel girone sudamericano di qualificazione al prossimo Mondiale, a 6 punti dal Brasile, ma con 7 punti di vantaggio rispetto la Colombia, attualmente quinta in classifica. Insomma, una posizione tranquilla: solo che l’Argentina è attesa da altre 8 partite. Dunque, difficile immaginare che Lautaro possa essere risparmiato nel match contro il Perù in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Concluso l’impegno con la sua nazionale, lui e Correa si imbarcheranno su un volo privato che ha messo disposizione l’Inter per accelerare il rientro in Italia, in modo tale da sbarcare a Roma già la sera del venerdì. Solo sabato, però, Inzaghi avrà modo di valutare la loro situazione. Lautaro Martinez in particolare, sarà testato dal tecnico, anche perché il primo indiziato per una maglia da titolare in coppia con Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno