Lazio, si ferma ancora Zaccagni. Attacco influenzale: riuscirà a recuperare? – CdS

STOP – Maurizio Sarri ieri ha perso ancora una volta Mattia Zaccagni, questa volta però, a causa di un attacco influenzale. Queste le indiscrezioni che arrivano da Formello. Secondo il quotidiano romano, però, oggi è martedì, e il giocatore ha tempo per recuperare ed essere recuperato in vista della partita in programma sabato alle 18. Nelle intenzioni del tecnico ci sarebbe quella di organizzare delle staffette con Felipe Anderson e Pedro a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport