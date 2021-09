Sampdoria-Inter, la prima grande chance della stagione per ripartire

Sampdoria-Inter si giocherà alle 12.30, aprendo la domenica di Serie A. Al Ferraris, dopo quanto successo ieri a Napoli, i nerazzurri hanno subito una grande chance pur essendo solo alla terza giornata.

OPERAZIONE STACCO – In Sampdoria-Inter l’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è solo uno: mantenere il passo del Napoli e rimanere a punteggio pieno. Questo, però, ne porta anche un altro: portarsi a +8 sulla Juventus (sconfitta ieri e in difficoltà) dopo appena tre giornate. Non è certo il momento di fare calcoli, quindi qualsiasi distacco a oggi resta prematuro, ma mettere un solco deciso sui bianconeri dopo così poco tempo sarebbe quantomeno un punto di partenza. Ecco quindi che per l’Inter c’è da sfruttare la trasferta di Marassi, per ripartire bene dopo una dispendiosa sosta per le nazionali. Con anche una rivincita da prendere, perché il 6 gennaio la Sampdoria fu l’ultima a battere i nerazzurri in una partita “vera” (con la Juventus c’era già l’aritmetica del titolo)

TANTI REBUS – Per Sampdoria-Inter i dubbi di formazione sono eredità della sosta, con tanti ringraziamenti alla FIFA e al suo malsano calendario. Alessandro Bastoni è tornato con un risentimento e non ci sarà, con uno tra Federico Dimarco e Aleksandar Kolarov al suo posto, poi Inzaghi deve valutare i sudamericani. Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Matias Vecino e Arturo Vidal restano in dubbio, possibile che dal 1′ non parta nemmeno uno. Saranno però convocati, così come Alexis Sanchez che punta a gara in corso l’esordio stagionale. La Sampdoria di Roberto D’Aversa farà invece debuttare Francesco Caputo, l’ultimo acquisto (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Sampdoria-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato al Ferraris, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).