Sampdoria-Inter: le probabili formazioni della 3ª giornata di Serie A

Sampdoria-Inter apre la domenica di calcio in Italia ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di D’Aversa sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 12:30 si affronteranno a Genova – presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi – per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Inter in Serie A

I padroni di casa a Genova: le ultime sulle scelte di D’Aversa

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 O. Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 2 Thorsby, 5 Adrien Silva, 38 Damsgaard; 10 Caputo, 27 Quagliarella (C).

A disposizione: 33 Falcone; 4 Chabot, 8 Verre, 9 Torregrossa, 11 Ciervo, 12 Depaoli, 16 Askildsen, 19 Dragusin, 20 Ihattaren, 25 A. Ferrari, 29 Murru, 70 Trimboli.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Indisponibili: 6 Ekdal, 14 Ronaldo Vieira, 23 Gabbiadini.

Squalificati: –

Ultime notizie: D’Aversa pronto a tornare al più classico 4-4-2 lineare per coprire meglio il campo, ma non è escluso il 4-4-1-1. Depaoli insidia Bereszynski per una maglia dal 1′ in difesa. Centrocampo praticamente obbligato, mentre il nuovo acquisto Caputo va verso il debutto per mancanza di reali alternative in attacco.

Sampdoria-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Brazao; 24 Eriksen, 95 A. Bastoni.

Squalificati: –

Ultime notizie: Inzaghi costretto a tornare sui suoi passi dopo il forfait di Bastoni: addio turnover o fuori solo i sudamericani? In difesa come terzo sinistro più Dimarco che Kolarov, D’Ambrosio o Darmian, che va verso la conferma da quinto destro di centrocampo (ballottaggio con Dumfries). Con Sensi trequartista sarà 3-5-1-1, ma occhio al possibile avanzamento di Calhanoglu in caso di promozione di Gagliardini a titolare.

