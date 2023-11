Salisburgo-Inter, ecco per chi gioca Frattesi! Bisseck possibile – SM

Stasera in Salisburgo-Inter attese numerose novità di formazione, con Frattesi e Sanchez fra i nomi sicuri. Secondo Sport Mediaset sarà anche la volta dell’esordio dal 1′ di Bisseck.

IN CAMPO – Poche ore a Salisburgo-Inter e c’è da capire quale formazione sceglierà Simone Inzaghi, con l’ufficialità che arriverà solo attorno alle 19.30. Stando a Sport Mediaset è possibile l’esordio dal 1′ di Yann Bisseck, finora impiegato in appena due scampoli di partita in Serie A. Questo per via dell’affaticamento di Denzel Dumfries, che non ha ancora recuperato dagli impegni ravvicinati, e della contemporanea assenza di Benjamin Pavard e Juan Guillermo Cuadrado. Ieri Inzaghi ha anticipato la titolarità di Davide Frattesi e Alexis Sanchez, quest’ultimo ha aperto Inter-Salisburgo quindici giorni fa col suo primo gol dal rientro. Il cileno dovrebbe far rifiatare Lautaro Martinez, che è quello che ha giocato di più dopo Yann Sommer sempre presente, facendo coppia con Marcus Thuram. Per Frattesi invece la maglia è quella che in genere va a Nicolò Barella. Prevista anche la presenza di Carlos Augusto sulla fascia sinistra. Torna poi Marko Arnautovic, assente da quarantacinque giorni. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Salisburgo-Inter, secondo Sport Mediaset: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; A. Sanchez, Thuram.