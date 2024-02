Roma-Inter, per De Rossi 3 titolari OK! Riecco due desaparecidos − CdS

Testa a Roma-Inter, big match della ventiquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico contro la nuova Roma di De Rossi. L’infermeria giallorossa si svuota.

INFERMERIA − Dopo aver battuto la Juventus, l’Inter si proietta sulla sfida contro la Roma. Altro test importante e delicato. I giallorossi, dopo l’esonero di José Mourinho, hanno collezionato tre vittorie consecutive battendo in sequenza Verona, Salernitana e Cagliari. Daniele De Rossi, in vista di Roma-Inter, potrà contare regolarmente su tre titolari: Pellegrini, Llorente e Angeliño. I tre avevano lasciato il campo lunedì un po’ acciaccati, ma le loro condizioni non preoccupano. Era solo stanchezza. In casa giallorossa, ancora buone notizie. Si rivedono due desaparecidos mourinhani, come Renato Sanches e soprattutto Chris Smalling. Il portoghese è perfettamente recuperato, mentre l’inglese fa progressi e contro l’Inter può andare in panchina.

