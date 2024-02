È Ital-Inter signori! E la mente ritorna a trentacinque anni fa − CdS

L’Inter di Simone Inzaghi primeggiante in tutto, dalla classifica dei punti a quella dei gol fatti e subiti, è composta da una grande colonia di giocatori italiani.

BLOCCO AZZURRO − L’Ital-Inter sta dominando il campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi primeggiano in tutto: dalla classifica dei punti )57), dei gol fatti (51) e di quelli subiti (10). E può inoltre vantare un proprio giocatore come lider maximo della classifica cannonieri: ovvero il capitano Lautaro Martinez. Insomma, un’Inter d’altri tempi. E precisamente un’Inter di trentacinque anni fa, quella dei Record che dominò il campionato 1988-1989 collezionando 58 punti sui 68 disponibili (due punti a vittoria), risultando primatista anche in termini di gol fatti e subiti e piazzando Aldo Serena in vetta alla classifica marcatori con 22 reti. Oltre ai numeri quasi analoghi, balza all’occhio anche il dato sugli italiani in rosa. L’Inter di Giovanni Trapattoni era composto interamente da giocatori nostrani, fatta eccezione per i tre grandissimi Brehme, Matthaus e Diaz. Questa Inter, ne ha un numero minore, ma comunque decisamente corposo. Basti pensare che contro la Juventus, Inzaghi ha schierato cinque italiani su 11: Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella e Dimarco. Il sesto, Frattesi, ai box per un infortunio. L’ultimo Inter-Juventus con tanti italiani nerazzurri in campo fu nel 2003 quando Cuper schierò: Toldo, Cannavaro, Materazzi, Vieri e Cristiano Zanetti. L’Ital-Inter è ormai una certezza, tanto che già nella passata stagione Inzaghi arrivò e giocò la finale di Champions League con lo stesso quintetto di azzurri. A sorridere è anche il CT Luciano Spalletti, che sin dal suo insediamento sulla panchina dell’Italia ha tenuto a salvaguardare il blocco interista.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia