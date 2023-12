Remiro: «Contro l’Inter sarà un grande giorno, speriamo di vincere»

Remiro, portiere della Real Sociedad, ieri non ha subito gol contro il Villarreal. Martedì sarà avversario dell’Inter in Champions League.

TANTA FORZA − Al termine di Villarreal-Real Sociedad 0-3, il portiere Alex Remiro parla già in ottica Inter: «È una vittoria molto importante, che ci dà tanta forza per le ultime tre partite che ci restano, la più immediata quella contro l’Inter. È un grande giorno per il club, in cui saremo accompagnati dai nostri tifosi e speriamo di dare loro una vittoria, ovviamente, e, in caso contrario, che siano orgogliosi di noi, per come giochiamo e per come li rappresentiamo in campo».