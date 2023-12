Graziani: «Lautaro Martinez? Chi nega il rigore, ha un televisore diverso»

Graziani ha commentato, oltre alla grande prestazione dell’Inter, il rigore di Nehuen Perez nei confronti di Lautaro Martinez. Nessun dubbio.

NESSUN DUBBIO − Francesco ‘Ciccio’ Graziani si esprime sulla vittoria dei nerazzurri con l’Udinese. Le sue parole a Sport Mediaset XXL: «Altalena in vetta bellissima, è una mini-fuga, ma i conti reali iniziamo a farli dopo il girone d’andata. Difetto sull’Inter? Il pelo nell’uovo, forse nella ripresa si sono adeguati alla partita, ma hanno fatto bene in vista della partita di martedì. Gol straordinario di Lautaro Martinez. L’Inter è una squadra con una consapevolezza e un’autostima impressionanti. Prova di forza convincente, controsorpasso, stagione straordinaria, alternative meravigliose e ambiente molto sereno. Rigore? Per me sì, mi stai facendo fallo in area di rigore. Forse qualcuno ha un televisore diverso da noi, come può non essere rigore».