Real Sociedad-Inter, attesa (quasi) finita! Le ultime novità − SM

Real Sociedad-Inter, ci siamo quasi! L’attesa sta per finire, poi inizierà anche il percorso in Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Le ultime.

ATTESA − Sono attesi, come riferito anche da SportMediaset, circa mille tifosi questa sera al San Sebastian in Spagna per spingere l’Inter all’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Si scenderà in campo con la divisa arancione per mostrare in gioco anche la terza maglia!