Real Sociedad-Inter, un dubbio per Inzaghi. La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Real Sociedad-Inter, partita valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, questa sera per Real Sociedad-Inter, prima giornata del gruppo D di Champions League, Simone Inzaghi dovrebbe schierare il classico 3-5-2. Tra i pali Sommer. In difesa Pavard, de Vrij e Bastoni, con l’italiano in vantaggio nel ballottaggio con Acerbi. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco. A centrocampo Barella e Mkhitaryan con Asllani, che dovrebbe sostituire Hakan Calhanoglu, non partito con la squadra per via di un leggero fastidio rimediato in allenamento. In attacco confermati Lautaro Martinez e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All: Inzaghi

Fonte: GianlucaDiMarzio.com