Real Sociedad-Inter (Youth League) 3-3: pareggio per Chivu e i suoi

Real Sociedad-Inter Primavera, finisce il match Youth League iniziato oggi alle ore 12:00. I nerazzurri di Cristian Chivu sono partiti bene, avanti 1-2 grazie alle reti di Kamate e Sarr nel primo tempo. Poi la Real Sociedad ha pareggiato con Martín. A riportare i nerazzurri in vantaggio è stato Matjaz. Ma non è bastato perché la beffa del pareggio è arrivata sul finale.

YOUTH LEAGUE − In questa tarda mattinata sono scese in campo Real Sociedad e Inter Primavera per affrontarsi in UEFA Youth League. In attesa dell’esordio della squadra di Simone Inzaghi di questa sera, sono perciò stati impegnati i ragazzi di Cristian Chivu. Dopo un primo tempo chiuso dai nerazzurri in vantaggio, la Real Sociedad è riscesa in campo più aggressiva. E infatti, al 53′, è arrivato il gol segnato da Martín lasciato solo in occasione di un calcio d’angolo. Bisogna aspettare dieci minuti esatti per vedere nuovamente in vantaggio l’Inter: al 63′ è il subentrato Matjaz a non sbagliare sotto porta. La beffa, però, è arrivata sul finale per Chivu e i suoi: all’89’, sempre su calcio d’angolo, segna di nuovo per il pareggio Martín. Un gol praticamente identico a quello segnato alla ripresa. Finisce così 3-3 la gara di UEFA Youth League.

REAL SOCIEDAD-INTER PRIMAVERA 3-3

Gol: 5′ Sarr (I), 7′ Kamate (I), 11′ Orobengoa (RS), 53′ Martín (RS), 63′ Matjaz (I), 89′ Martin (RS).